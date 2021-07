Dziecięce marzenia Filipa spełnione dzięki nietypowemu przedsięwzięciu Powrót Generuj PDF Drukuj 9-letni Filip marzy, by być policjantem. Ciekawi go służba mundurowych, policyjne wozy i wszystko co związane z niebieskim mundurem. Dzięki pomysłowi Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Szubinie i wielkiemu sercu swoich rodziców, wczoraj mógł spełnić swoje marzenia i na jeden dzień stać się szefem mundurowych.

Wszystko miało swój początek w ubiegłym roku, kiedy nadkom. Michał Wawrzyniak, Zastępca Komendanta szubińskiego komisariatu zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na leczenie 10-latka, u którego zdiagnozowano guza mózgu. Policjant uważnie ją śledził i razem z całą rodziną uczestniczył w licytacjach, z których dochód przekazywany był na rzecz chłopca. Kwota potrzebna rodzicom opiewała na astronomiczną sumę 4 milionów złotych, dlatego w głowie nadkom. Wawrzyniaka zrodził się pomysł, by wystawić na licytację swoje stanowisko z zamiarem, by przy okazji zbierania środków na leczenie chłopca, spełnić marzenie innego dziecka, które chciałoby wcielić się w rolę mundurowego.

Tak też się stało i licytacja szybko zyskała dużą popularność, a chętnych, by kupić dla swojej pociech dzień w policyjnym mundurze, wspierając tym samym potrzebującego, nie brakowało. Ostatecznie licytację wygrała mama 9-letniego Filipa mieszkającego w okolicach Torunia. Chłopiec jest zafascynowany pracą policjantów. Zawsze zwraca uwagę na przejeżdżające radiowozy, interesują go filmy z udziałem policjantów, a praca mundurowych ciekawi go do tego stopnia, że zdarza mu się upominać domowników i wystawiać im mandaty za drobne przewinienia, jakie w jego ocenie popełnią choćby jadąc autem. Kiedy Filip dowiedział się, że zostanie szefem policjantów był przeszczęśliwy, choć z racji na sytuację pandemiczną w kraju, na spełnienie swojego największego marzenia, musiał poczekać kilka miesięcy.

Spełniło się ono wczoraj (22.07.21), kiedy razem z mamą przyjechał do Szubina. Oficjalnie przywitał go pomysłodawca przedsięwzięcia nadkom. Michał Wawrzyniak, który na początek opowiedział chłopcu, jak tak naprawdę wygląda praca mundurowych, przybliżył specyfikę służby na poszczególnych stanowiskach i zadania, jakie stoją przed funkcjonariuszami.

Chłopiec wspaniale przygotował się do nowej roli i ubrał się na tę okazję w mundur łudząco podobny do policyjnego. To co działo się po rozmowie z szefem szubińskich mundurowych, z pewnością zostanie w pamięci Filipa na długie lata.

Podczas zbiórki z udziałem policjantów Filip został uroczyście powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Szubinie, na co otrzymał stosowny akt powołania. Następnie, już jako szef, wręczył podległym policjantom rozkazy o przyznaniu nagród za osiągnięcia w służbie.

Później odprawił do służby funkcjonariuszy prewencji, zlecając im stosowne zadania do wykonania, następnie zwiedził komisariat, gdzie osobiście poznał każdego policjanta i posłuchał o ich pracy. Miał też niebywałą okazje poznać tajniki daktyloskopii i odbić na pamiątkę ślady swoich linii papilarnych. Niewątpliwie najbardziej zaciekawiony był stanowiskiem kierowania, gdzie oficer dyżurny pokazał mu, jak nawiązać łączność z patrolem, jak wygląda przyjmowanie zgłoszeń i co się dalej z nimi dzieje. Chętnie też sprawdził pokój przejściowy, w którym czasowo przebywają osoby zatrzymane.

Kolejną niespodzianką, jaką przygotowano dla Filipa było spotkanie z przewodnikiem policyjnego psa i jego podopiecznym Rokim. Specjalnie dla nowego komendanta, policjant zaprezentował umiejętności czworonoga i opowiedział o swojej pracy.

Następnie przyszedł czas na zwiedzanie radiowozów. Filip z uwagą oglądał każdy z nich, chętnie wsiadał za kierownice pojazdów i wypytywał policjantów, do jakich zadań wykorzystywane są poszczególne auta.

Dla Filipa dzień spędzony w szubińskim komisariacie był z pewnością wyjątkowy i zapamięta go na długo, a za możliwość zrealizowania swojego marzenia złożył razem z mamą piękne podziękowania na ręce nadkom. Michała Wawrzyniaka.

Natomiast policjanci biorący udział w przedsięwzięciu dziękują rodzicom Filipa za ogromne serce i to, że realizując marzenie swojego dziecka, przekazali środki na leczenie potrzebującego 10-latka.