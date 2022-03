Wsparcie dla ukraińskich mundurowych Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant nakielskiego wydziału kryminalnego z przyjacielem, obywatelem Ukrainy, zorganizował zbiórkę darów dla ukraińskich mundurowych. Dzięki ich zaangażowaniu i dobremu sercu wielu osób, które wsparły te starania, do rąk mundurowych na froncie trafiło mnóstwo potrzebnych im rzeczy.

Andrzej jest obywatelem Ukrainy, od wielu lat mieszkającym w Polsce. W przeszłości zawodowo związany był z ukraińskimi służbami mundurowymi, dlatego kiedy w jego Ojczyźnie wybuchła wojna, o pomoc do niego zwrócili się jego byli współpracownicy.

Od czasu, kiedy Andrzej mieszka w Polsce, przyjaźni się z policjantem nakielskiego wydziału kryminalnego, sierż. szt. Adamem Wrzeszcz, dlatego też bez wahania zwrócił się do niego o pomoc w organizowaniu zbiórki. Dzięki ich zaangażowaniu, ale też otwartemu sercu wielu prywatnych osób, firm, policjantów i medyków, to co udało się zebrać dwójce przyjaciół, przekroczyło nawet ich oczekiwania.

W miniony weekend Adam i Andrzej wyruszyli na granicę polsko-ukraińską busem wyładowanym darami, które na miejscu przekazali służbom mundurowym Ukrainy.